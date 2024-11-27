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Спортсменам из Самарской области вручили знаки ГТО

Самарцев приглашают сдать нормативы ГТО 29 ноября.

Источник: соцсети

Знаки ГТО вручили жителям Самарской области 26 ноября. Почетную миссию выполнили чемпионка Европы, бронзовый призер чемпионата мира по дзюдо Дарья Курбонмамадова и победительница первенства мира по самбо, призер чемпионата России по дзюдо Стефания Власова.

Те, кто еще не имеют знака ГТО, могут сдать нормативы 29 ноября. В этот день в «МТЛ-Арене» будут проводить испытания по стрельбе. Чтобы поучаствовать, нужно предварительно подать заявку.

В Самарской области развивают разные направления ГТО. Так, в выходные состоялись соревнования по фиджитал ГТО. Команды сражались в Counter Strike 2 и в лазертаге, проходили полосу препятствий, перетягивали канат.