В Челябинскую область запретили ввозить почти 98 тонн фруктов и орехов

Специалисты Россельхознадзора вместе с сотрудниками ПУ ФСБ России по Челябинской области и таможенниками на КПП «Бугристое» проверили 370 тонн продукции, ввозимых из Казахстана и Кыргызстана. В результате 97,5 тонн фруктов и орехов вернулись на территорию Республики Казахстан, сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
В ходе фитосанитарного контроля было найдено пять нарушений российского и международного законодательства.
«В четырех случаях этикетка на упаковке с 37,4 тонн китайских мандаринов, 19,6 тонн китайских питахайя, голубики, граната, манго, помело, груш, ананасов, баклажанов, чеснока и 14 тоннами киргизских семян фацелии не соответствовала требованиям карантинного законодательства. В одном случае найдено отсутствие записи о четырех тоннах грецких орехов в фитосанитарном сертификате, оформленном на 22,5 тонн киргизских сушеных плодов, орехов, семечек тыквы и риса», — сообщили специалисты Россельхознадзора.
В отношении перевозчиков возбудили административные дела по статье 10.3 КоАП РФ.