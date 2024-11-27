В Челябинскую область запретили ввозить почти 98 тонн фруктов и орехов

Специалисты Россельхознадзора вместе с сотрудниками ПУ ФСБ России по Челябинской области и таможенниками на КПП «Бугристое» проверили 370 тонн продукции, ввозимых из Казахстана и Кыргызстана. В результате 97,5 тонн фруктов и орехов вернулись на территорию Республики Казахстан, сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.