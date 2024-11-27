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Площадь Революции в Челябинске окружат металлическим забором

Площадь Революции в Челябинске будет огорожена с 27 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске с 27 ноября выставят металлические ограждения на площади Революции. Забором окружат место строительства будущего ледового городка. Одновременно займутся завозом необходимых для работы материалов и оборудования.

— Просим жителей города не осуществлять передвижение на огороженной территории, — обратились в мэрии к челябинцам.

Напомним, полноценное строительство новогоднего городка рассчитывают начать только в декабре. Пока что для этого не хватает снега и льда — погода слишком теплая. Зато уже в субботу в Челябинске собираются открыть первый каток. Еще один каток начали готовить к открытию в парке Гагарина.