Площадь Революции в Челябинске окружат металлическим забором

Напомним, полноценное строительство новогоднего городка рассчитывают начать только в декабре. Пока что для этого не хватает снега и льда — погода слишком теплая. Зато уже в субботу в Челябинске собираются открыть первый каток. Еще один каток начали готовить к открытию в парке Гагарина.