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До +6°С и осадки ожидаются в Беларуси в среду

МИНСК, 27 ноя — Sputnik. Местами по республике ожидается налипание мокрого снега, на отдельных участках дорог — гололедица, об этом сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +5° 0 м/с 70% 759 мм рт. ст. +9°
Источник: Sputnik.by

В целом по стране синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. На большей части территории возможны осадки (дождь, мокрый снег, снег). Местами налипание мокрого снега, слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный с переходом на западный 4−9 м/с.

Температура воздуха 0..+6°С; в восточных районах — от −1°С; до −4°С.

По данным МЧС, возможны такие факторы опасности: повреждение или обрыв линий связи и электропередач, падение деревьев, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения ДТП, риск травматизма населения.