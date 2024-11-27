До +6°С и осадки ожидаются в Беларуси в среду

В целом по стране синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. На большей части территории возможны осадки (дождь, мокрый снег, снег). Местами налипание мокрого снега, слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный с переходом на западный 4−9 м/с.