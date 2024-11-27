В Волгограде 27 ноября временно ограничат электроснабжение в шести районах

Так, в Ворошиловском районе подачу ресурса приостановят на улицах Доменной, 7, 8, 9; Черновицкой, 9−17, 12−20, 16а, 24; Воропоновской, 1−11, 4−26, 5а, 8а; Саранской, 115, 117. По этим адресам свет отключат с 9.00 до 17.00. В это же время электроснабжение приостановят в переулке Долгом, 5−11, 8−14.