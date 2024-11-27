В Омске бензовоз влетел в бетонный столб

ДТП с бензовозом произошло сегодня в районе 9 утра в Нефтяниках. На пересечении улиц Королева и Заозерной бензовоз влетел в бетонный столб.
Фото появилось в омской группе «Омск с огоньком». Причины происшествия уточняются.
В Омске выясняют обстоятельства ДТП с бензовозом, который врезался в бетонный столб.
ДТП с бензовозом произошло сегодня в районе 9 утра в Нефтяниках. На пересечении улиц Королева и Заозерной бензовоз влетел в бетонный столб.
Фото появилось в омской группе «Омск с огоньком». Причины происшествия уточняются.