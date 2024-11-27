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В Омске бензовоз влетел в бетонный столб

В Омске выясняют обстоятельства ДТП с бензовозом, который врезался в бетонный столб.

Источник: Комсомольская правда

ДТП с бензовозом произошло сегодня в районе 9 утра в Нефтяниках. На пересечении улиц Королева и Заозерной бензовоз влетел в бетонный столб.

Фото появилось в омской группе «Омск с огоньком». Причины происшествия уточняются.