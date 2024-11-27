Дмитрий Демешин: Объединённая набережная в Хабаровске — будет!

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и члены краевого правительства проинспектировали городские объекты, которые не введены в хозяйственный оборот или в настоящее время не используются, сообщает ИА AmurMedia.
Ключевой и волнующий жителей региона вопрос, который обсудил на месте губернатор совместно с профильными министрами, — проект объединенной городской набережной, а также благоустройство прибрежной территории.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, в настоящее время завершаются работы IV этапа благоустройства набережной на территории яхт-клуба. Реконструкция данного участка стала возможна благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства», который инициировал президент России Владимир Путин.
На V-VII этапах набережную продлят от речного вокзала до ТЦ «Броско Молл». Проектная документация по V этапу протяженностью 300 метров от речного вокзала до сооружений Водоканала уже прошла госэкспертизу.
Проектные решения по набережной включают в себя благоустройство бухты, создание объединенной набережной, размещение жилой и деловой застройки, строительство пешеходного моста между объединенной набережной и дамбой в Индустриальном районе Хабаровска. Результатом этой работы станет реализация масштабного проекта по созданию самой протяженной набережной на Дальнем Востоке.
Как рассказал министр строительства края Алексей Дубов, мост входит в VII этап реконструкции объекта. Проектная организация предложила три варианта мостового сооружения, сейчас они находятся на рассмотрении у профильных министерств. Важный момент, который необходимо учесть при проектировании, — это подъемное сооружение для маломобильных групп населения.
Осмотрели члены правительства и центральную часть городской набережной, где завершаются работы IV этапа благоустройства объекта на территории Яхт-клуба. Реконструкция ведется по графику, техническая готовность составляет 86%. Сдача планируется до конца этого года.
Дмитрий Демешин акцентировал внимание, что нижняя часть набережной должна представлять собой не просто сооружение из голых плит, каковым она является в настоящее время, а благоустроенную территорию.
— Это могут быть теннисные столы, которые при подтоплении можно быстро убрать, можно здесь развернуть волейбольную площадку или оборудовать скейт-парк. Задача Минспорту — продумать, как наполнить содержанием широкую нижнюю площадь, чтобы уже весной нашей молодежи здесь было интересно, — подчеркнул губернатор.
Далее глава региона проверил, как идет достройка досугового центра на улице Шевченко. Сегодня на объекте завершаются строительно-монтажные работы. В помещениях, остающихся в краевой собственности, ведется отделка и монтаж внутреннего оборудования.
— Хороший объект получается, красивый. А главное — нужный людям! — сказал Дмитрий Демешин.
Глава региона подчеркнул, что рассчитывает на то, что подрядная организация выполнит взятые на себя обязательства и сдаст его в декабре текущего года.
— Досуговый центр был предметом анализа нашего населения. Мы оцениваем его именно с позиции жителей Хабаровского края. А они хотят там видеть креативные индустрии, не торговлю, а новые идеи нашей молодежи. Постараемся наполнить досуговый центр содержанием, и уже к весне раздать помещения тем, кто у нас заинтересован в креативном развитии, в том, чтобы наш город стал интереснее, — отметил губернатор.
Последней точкой объезда стала строительная площадка гостиничного комплекса на ул. Советская. Работы на объекте не ведутся, участок — официально законсервирован. В настоящее время инвестор согласовывает доработанный проект. Дмитрий Демешин подчеркнул, что необходимо быстрее заходить в стройку.
— Полное убожество в самом центре города! Надо его запускать в хозяйственный оборот и озадачивать инвестора социальными обязательствами, — заявил губернатор.
Как рассказал министр имущества края Никита Матвеев, застройщик выразил готовность построить спортивный объект в одном из районов города.
Дмитрий Демешин также обратил внимание на здание спортивно-стрелкового комплекса, которое сейчас признано аварийным. Глава региона поручил профильным ведомствам представить решения по восстановлению объекта и «зашить» его во флагманские проекты развития края. Подключиться к задаче он попросил депутатов.
— Надо восстановить этот объект, сделать все возможное для того, чтобы запустить стрелковый комплекс в работу, а его функциональное назначение оставить прежним, — подчеркнул губернатор.