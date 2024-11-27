Дмитрий Демешин: Объединённая набережная в Хабаровске — будет!

— Досуговый центр был предметом анализа нашего населения. Мы оцениваем его именно с позиции жителей Хабаровского края. А они хотят там видеть креативные индустрии, не торговлю, а новые идеи нашей молодежи. Постараемся наполнить досуговый центр содержанием, и уже к весне раздать помещения тем, кто у нас заинтересован в креативном развитии, в том, чтобы наш город стал интереснее, — отметил губернатор.