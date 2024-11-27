Еще три квартала власти Уфы отдали в разработку

В Уфе будут разрабатывать еще три свободные территории. Соответствующее постановление подписал мэр города Ратмир Мавлиев.
Первый квартал площадью 21,2 га находится в границах улиц Рязанской, Ростовской, 50 лет СССР и Комсомольской. Свободные земли предназначены для застройки, говорится в документе.
Второй квартал площадью 13,66 гектара находится в границах улиц Адмирала Макарова, Шота Руставели и Уфимского шоссе. Его отдадут для развития «ПСК-6», компания будет заниматься благоустройством общественно-производственную зоны и зоны транспортной инфраструктуры.
Самый большой квартал площадью 126 га расположен в границах Затонского и Алексеевского шоссе. Предполагается, что территория будет застроена жилыми домами, также она предназначена для размещения территориальных резервов города.
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