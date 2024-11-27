В 1989 году по указанию наркобарона Пабло Эскобара взорвали Boeing 727

Местные журналисты считают, что на самом деле лайнер взорвали потому, что на нем летел советник министерства юстиции Колумбии Херардо Арельяно, главный по организации экстрадиций в США. Лозунгом картелей тех лет был «мы предпочитаем могилу в Колумбии клетке в США», и потому тех, кто пытался их в эту клетку доставить, они ненавидели в разы сильнее, чем любых других сотрудников правоохранительных органов. У этой ненависти и лозунга был понятный мотив — колумбийскую тюрьму слишком легко покинуть, за взятку или просто сбежав, как сделал это сам Москера, осужденный за убийство Галана. А вот в американской приходилось сидеть по-честному.