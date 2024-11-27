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Губерниев прокомментировал слова главы Самарской области о взятках в футболе

Известный комментатор уверен, что после слов самарского губернатора разбираться в ситуации должны правоохранительные органы.

Источник: Комсомольская правда

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о том, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам. Напомним, что 26 ноября Вячеслав Федорищев сообщил о наличии коррупции в судейском корпусе и предложили перестать направлять на это деньги налогоплательщиков.

— Раз такой факт всплыл, люди должны сесть — и те, кто давал, и те, кто брал, — заявил Дмитрий Губерниев «Матч ТВ» и подчеркнул, что он поддерживает честный спорт.

После громкого заявления губернатора стало известно, что «Крылья Советов» покинут два сотрудника, которые занимались финансами команды. А Вячеслав Федорищев заявил, что берет на себя ответственность за возможные последствия для «Крыльев» после его слов.