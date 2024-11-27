В Казани создали нанокомпозит с уникальными свойствами

Полианилин, как отметила Бурганова, известен своей химической устойчивостью, способностью изменять проводящие свойства в зависимости от степени окисления и простотой синтеза, что делает его удобным для создания функциональных материалов. Оксид иттрия, в свою очередь, обладает высокой термической стабильностью, устойчивостью к агрессивным средам и хорошими электрическими свойствами, что позволяет ему эффективно выполнять роль акцептора заряда в нанокомпозитах. В своих поисках ученые применили теоретический подход с использованием метода функционала плотности. «Этот метод позволяет детально проанализировать, как атомы взаимодействуют друг с другом, какие связи образуются и как изменяются свойства материала. Исследование включало расчет геометрии, электронных свойств, энергетических характеристик и поведения материала под воздействием света», — рассказала Бурганова.