Лукашенко поздравил актрису Галину Польских с днем рождения, отметив ее талант

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Галину Польских с днем рождения, сообщили в пресс-службе президента.
В поздравлении говорится, что актриса посвятила жизнь «преданному служению искусству».
«Благодаря удивительному таланту, женскому обаянию и неповторимому актерскому стилю Вы создали множество ярких, запоминающихся образов, покоривших зрителя», — сказано в поздравлении.
Президент Беларуси отметил, что Галину Польских в Беларуси «ценят как замечательную актрису», а ее деятельность способствует углублению культурных связей между народами.
Александр Лукашенко пожелал актрисе здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости и оптимизма.
Напомним, что актрису Галину Польских воспитала белорусская бабушка по линии мамы. Актриса появилась на свет в Москве в 1939-м. Но первое десятилетие ее жизни было омрачено потерями: сначала погиб на фронте Великой Отечественной войны папа, а в 1947-м туберкулез унес маму.
Чтобы Галя не осталась сиротой, к ней, в комнатку на московской Сретенке, переехала бабушка Ефросиния Александровна. Ради внучки она оставила на родине все — дом, хозяйство, привычную жизнь.
А в 1983 году на экраны вышла комедия «Белые Росы», снятая на «Беларусьфильме». Галина Польских там сыграла жену Васьки.
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