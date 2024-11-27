Лукашенко поздравил актрису Галину Польских с днем рождения, отметив ее талант

Напомним, что актрису Галину Польских воспитала белорусская бабушка по линии мамы. Актриса появилась на свет в Москве в 1939-м. Но первое десятилетие ее жизни было омрачено потерями: сначала погиб на фронте Великой Отечественной войны папа, а в 1947-м туберкулез унес маму.