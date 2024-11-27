В Самаре закрылся на зиму Ботанический сад

Самарский университет сообщил о закрытии на зиму Ботанического сада. С понедельника, 25 ноября, посетители уже не могут прогуляться по дендрарию.
Тем не менее, в зимний период можно посетить оранжерею Ботанического сада. Здесь зимой проводятся экскурсии, знакомящие с миром тропиков и субтропиков. В оранжерее можно увидеть пальмы, хвойные растения без иголок, огромные лианы, растения, которые могут расти без земли — эпифиты, узнать растут бананы, кофе, фейхоа, лимон и другие экзотические растения теплых стран.
Экскурсии по оранжерее проводят только сотрудники Ботанического сада для групп от десяти человек. Для этого требуется предварительная запись по телефону.
Ну, а сам Ботанический сад откроется для посещений при наступлении теплой погоды в 2025 году.