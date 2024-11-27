В Самаре закрылся на зиму Ботанический сад

Тем не менее, в зимний период можно посетить оранжерею Ботанического сада. Здесь зимой проводятся экскурсии, знакомящие с миром тропиков и субтропиков. В оранжерее можно увидеть пальмы, хвойные растения без иголок, огромные лианы, растения, которые могут расти без земли — эпифиты, узнать растут бананы, кофе, фейхоа, лимон и другие экзотические растения теплых стран.