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В Самаре закрылся на зиму Ботанический сад

Посетить можно только его оранжерею.

Самарский университет сообщил о закрытии на зиму Ботанического сада. С понедельника, 25 ноября, посетители уже не могут прогуляться по дендрарию.

Тем не менее, в зимний период можно посетить оранжерею Ботанического сада. Здесь зимой проводятся экскурсии, знакомящие с миром тропиков и субтропиков. В оранжерее можно увидеть пальмы, хвойные растения без иголок, огромные лианы, растения, которые могут расти без земли — эпифиты, узнать растут бананы, кофе, фейхоа, лимон и другие экзотические растения теплых стран.

Экскурсии по оранжерее проводят только сотрудники Ботанического сада для групп от десяти человек. Для этого требуется предварительная запись по телефону.

Ну, а сам Ботанический сад откроется для посещений при наступлении теплой погоды в 2025 году.

флора и фауна