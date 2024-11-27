Создан каталог одного из крупнейших собраний средневекового оружия в Евразии

По словам ученого, всестороннее изучение материалов из археологических памятников и старых коллекций позволяет лучше понять особенности эволюции военного искусства и оружейного комплекса народов Центральной Азии и Южной Сибири. Учеными описаны оружие, доспехи и военная символика. Бобров подчеркнул, что оружейная коллекция Национального музея Казахстана — одно из крупнейших профильных собраний в Евразии. Она содержит несколько сотен предметов вооружения, которые датированы эпохой Древности, Средневековья и раннего Нового времени. По словам ученого, коллекция обладает уникальными образцами, которые не имеют аналогов в других музейных собраниях. «Например, там есть роскошный позолоченный шлем, который принадлежал одному из представителей высшей аристократии Центральной Азии, вероятно одному из казахских ханов, второй половины XVI — середины XVIII века. Он сочетает в себе конструктивные решения типичные для центральноазиатских кочевников и народов Дальнего Востока с декоративным оформлением западно- и среднеазиатского образца», — пояснил Бобров, добавив, что ожидает издания каталога в течение 2024−2025 годов.