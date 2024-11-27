Создан каталог одного из крупнейших собраний средневекового оружия в Евразии

НОВОСИБИРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Ученые России и Казахстана завершили работу над масштабным каталогом, посвященным средневековому оружию и доспехам, хранящимся в Национальном музее Республики Казахстан. Об этом сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник лаборатории гуманитарных исследований Новосибирского государственного университета (НГУ), профессор кафедры археологии и этнографии вуза, доктор исторических наук Леонид Бобров.
«Рад сообщить, что этом году мы вместе с нашими казахстанскими коллегами — Калиоллой Ахметжаном и Уткербаем Агатаем подготовили большой каталог оружия и доспехов эпохи Средневековья и раннего Нового времени, которые хранятся в Национальном музее республики Казахстан в Астане. Введение в научный оборот этих ценных экспонатов станет важным этапом изучения военно-культурного наследия кочевников Центральной Азии. Помимо прочего, данный проект является примером успешного научного взаимодействия оружиеведов двух наших стран», — сказал собеседник агентства.
По словам ученого, всестороннее изучение материалов из археологических памятников и старых коллекций позволяет лучше понять особенности эволюции военного искусства и оружейного комплекса народов Центральной Азии и Южной Сибири. Учеными описаны оружие, доспехи и военная символика. Бобров подчеркнул, что оружейная коллекция Национального музея Казахстана — одно из крупнейших профильных собраний в Евразии. Она содержит несколько сотен предметов вооружения, которые датированы эпохой Древности, Средневековья и раннего Нового времени. По словам ученого, коллекция обладает уникальными образцами, которые не имеют аналогов в других музейных собраниях. «Например, там есть роскошный позолоченный шлем, который принадлежал одному из представителей высшей аристократии Центральной Азии, вероятно одному из казахских ханов, второй половины XVI — середины XVIII века. Он сочетает в себе конструктивные решения типичные для центральноазиатских кочевников и народов Дальнего Востока с декоративным оформлением западно- и среднеазиатского образца», — пояснил Бобров, добавив, что ожидает издания каталога в течение 2024−2025 годов.
О других проектах.
По словам ученого, российские исследователи традиционно поддерживают тесные научные контакты со своими казахстанскими коллегами. Особый интерес специалистов привлекают археологические памятники кочевников Южной Сибири и Центральной Азии раннего Средневековья: древних тюрков, кимаков, карлуков и других. «В нашей стране традиционно высок интерес к истории тюркских народов. Не будет большим преувеличением сказать, что на территории “Большого Алтая”, то есть на стыке современных границ России, Казахстана и Западной Монголии зародился мир средневековых тюркских кочевников. Именно эти земли стали центром первой в истории человечества континентальной империи номадов, известной, как Великий Тюркский каганат. Во второй половине VI века он простирался от заволжских степей до Великой китайской стены», — отметил научный сотрудник НГУ в беседе с ТАСС.
Исследователь добавил, что также одним из крупных совместных проектов с учеными из Казахстана и других стран СНГ является проект «Большой Алтай». В рамках этого проекта уже подготовлены два тома обширной коллективной монографии «Летопись тюркской цивилизации». Первый том был посвящен эпохе раннего Средневековья, второй том рассказывает о развитом и позднем Средневековье, в том числе об истории Улуса Джучи (Золотой Орды).