Для будущего курорта «Горская» в Петербурге построят дублер Приморского шоссе

В частности, по словам господина Тертеряна, в этой локации планируется построить развязку Приморского шоссе со съездами непосредственно к Горской и за железную дорогу, где в настоящее время активно ведется жилищное строительство. Работы, предположительно, начнутся в 2026 году, к возведению объекта городские власти намерены привлечь инвестора.