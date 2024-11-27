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Для будущего курорта «Горская» в Петербурге построят дублер Приморского шоссе

На северо-западе Петербурга в целях обеспечения транспортного обслуживания будущего курорта Горская запланировано строительство сразу нескольких крупных дорожных объектов. Об этом в эфире телеканала Санкт-Петербург заявил руководитель подведомственного городскому комитету по транспорту СПб ГБУ Центр транспортного планирования Рубен Тертерян.

Источник: Коммерсантъ

В частности, по словам господина Тертеряна, в этой локации планируется построить развязку Приморского шоссе со съездами непосредственно к Горской и за железную дорогу, где в настоящее время активно ведется жилищное строительство. Работы, предположительно, начнутся в 2026 году, к возведению объекта городские власти намерены привлечь инвестора.

Председатель комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Иван Складчиков, в свою очередь, рассказал о предполагаемом строительстве дублера Приморского шоссе — на участке от перспективной трассы М-49 до КАД. Новая дорога носит условное название М-1, сейчас обсуждаются различные варианты финансирования, в том числе — также с привлечением инвесторов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Смольном представили проект будущих объектов, которые будут расположены в будущем туристическом кластере «Санкт-Петербург марина». Соглашение о создании курорта в Горской за 210 млрд рублей было подписано в рамках ПМЭФ-2024.

строительство