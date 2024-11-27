Снег вот уже несколько дней не прекращается в Иркутске. Засыпало все: улицы, остановки, лестницы, дороги. Ко всему прочему, завтра, 28 ноября, ожидаются плюсовые температуры, снег, так еще и вперемешку с дождем! Это все приведет к гололедице на дорогах. Мэр Руслан Болотов сообщил, что режим повышенной готовности введен в Иркутске 27 ноября 2024.
Режим повышенной готовности введен в Иркутске 27 ноября 2024: что это значит.
А значит это то, что дорожная ситуация сильно осложнилась. Собираются многокилометровые пробки (их оценивают в десять баллов), вводят ограничение на трассах, дворники перестают справляться с поставленной задачей. Так только за прошедшие сутки с улиц города вывезли 620 (!) тонн снега.
— Понимаю, с какими сложностями сталкиваются иркутяне, когда добираются на работу и учёбу. Но прошу набраться терпения: одномоментно убрать такое количество снега невозможно. Ночью город чистили больше 70 машин и 150 человек. Все работают для того, чтобы неудобства для горожан свести к минимуму, — рассказал Руслан Болотов.
И есть результат! За 26 ноября в Иркутской области зафиксировали 53 автомобильные аварии, притом, что в это время года в будни фиксируется около 50 ДТП. К счастью, большинство водителей прислушались к совету не ездить на дальние расстояния. А это, вместе с постоянной уборкой снега, привело к тому, что количество автоаварий не возросло.
Когда ситуация придет в норму? Если верить прогнозам синоптиков, то к концу недели. А пока город побил 25-летний рекорд по высоте сугробов! «Снежные кочки» выросли на 15 сантиметров, а это, кстати, норма для первой половины января.
Кстати, не только жители города страдают из-за количества снега. Певец Сергей Лазарев, пытаясь улететь из Иркутска, провел в аэропорту четыре часа! Из-за этого чуть не сорвались съемки в Москве, а также концерт в Улан-Удэ.
В связи со всем этим режим повышенной готовности введен в Иркутске 27 ноября 2024.