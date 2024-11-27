Режим повышенной готовности введен в Иркутске 27 ноября 2024: что это значит.

И есть результат! За 26 ноября в Иркутской области зафиксировали 53 автомобильные аварии, притом, что в это время года в будни фиксируется около 50 ДТП. К счастью, большинство водителей прислушались к совету не ездить на дальние расстояния. А это, вместе с постоянной уборкой снега, привело к тому, что количество автоаварий не возросло.