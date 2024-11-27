Создан прототип отечественных кремниевых детекторов для синхротрона СКИФ

ТОМСК, 27 ноября. /ТАСС/. Опытные образцы кремниевых микрополосковых сенсоров, которые будут использоваться в российских детекторах, создали ученые Томского государственного университета (ТГУ). Планируется, что в составе многоэлементных детекторов сенсоры будут установлены на станциях синхротрона СКИФ, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«На базе лаборатории детекторов синхротронного излучения Центра “Перспективные технологии в микроэлектронике” ТГУ спроектированы микрополосковые сенсоры рентгеновского излучения под задачи, которые будут выполняться на исследовательских станциях ЦКП “СКИФ”. В качестве основы для них используются пластины выскоомного кремния», — приводятся в сообщении слова одного из разработчиков, научного сотрудника лаборатории детекторов синхротронного излучения ТГУ Антона Тяжева.
Отмечается, что на отечественном предприятии выпущена первая партия таких сенсоров. Предварительные измерения характеристик показали пригодность сенсоров для работы в составе многоэлементных детекторов, необходимых для установки на станциях синхротрона СКИФ.
«Сенсоры наших томских коллег использованы в опытном образце детектора, который сейчас проходит тестирование. Такие детекторы будут востребованы на синхротронных источниках и для лабораторных дифрактометров», — приводятся в сообщении слова главного научного сотрудника и Института ядерной физики СО РАН (Новосибирск), ведущего научного сотрудника лаборатории детекторов синхротронного излучения ТГУ Льва Шехтмана.
По словам разработчиков, полноценных российских кремниевых сенсоров под задачи СКИФ пока нет. Задача ученых решить эту проблему в интересах развития российской электроники: детекторы данного типа позволяют проводить измерения, которые отличаются высокой точностью. Создание отечественной электроники входит в число приоритетных задач, решение которых критически важно для страны.
О СКИФе.
Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» — проект класса мегасайенс с синхротроном поколения 4+, который строится в новосибирском наукограде Кольцово. ЦКП «СКИФ» представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения (СИ).
Уникальные характеристики нового источника СИ позволят проводить передовые исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения во множестве областей. Также СКИФ поможет решить актуальные задачи инновационных и промышленных предприятий. СКИФ создается в рамках нацпроекта «Наука и университеты».