Создан прототип отечественных кремниевых детекторов для синхротрона СКИФ

«На базе лаборатории детекторов синхротронного излучения Центра “Перспективные технологии в микроэлектронике” ТГУ спроектированы микрополосковые сенсоры рентгеновского излучения под задачи, которые будут выполняться на исследовательских станциях ЦКП “СКИФ”. В качестве основы для них используются пластины выскоомного кремния», — приводятся в сообщении слова одного из разработчиков, научного сотрудника лаборатории детекторов синхротронного излучения ТГУ Антона Тяжева.