Главные новости 27 ноября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 27 ноября 2024 года.
Израиль и Ливан заключили перемирие
Правительство Израиля одобрило договоренность о прекращении огня в Ливане. В силу сделка вступает в 10:00 27 ноября. Договор может быть отменен в случае агрессии «Хезболлы».
Байден и Трамп подписали соглашение о передаче власти
Действующий президент США Джо Байден и вновь избранный лидер Дональд Трамп подписали меморандум, регламентирующий передачу полномочий. Переходная команда нового главы начнет функционировать в Белом доме и других ведомствах.
Байден потребовал $24 млрд на вооружение США и помощь Украине
Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить $24 млрд для оказания военной поддержки Киеву и возмещения запасов вооружения взамен отправленных Украине. На обеспечение украинской безопасности планируется направить только треть выделенных денег.
Путин заявил об экономическом партнерстве России и Казахстана
На сайте Кремля опубликовали статью президента Владимира Путина для газеты «Казахстанская правда», в которой он обозначил Россию как крупнейшего экономического партнера Казахстана. Российский лидер подчеркнул, что сотрудничество приносит обоюдную выгоду.
Нижняя палата парламента Австралии одобрила ограничение соцсетей для подростков
Законопроект, запрещающий доступ в соцсети несовершеннолетним, одобрен в Нижней палате парламента Австралии. Если за принятие документа проголосуют в верхней палате, то пользователи младше 16 лет не смогут создавать аккаунты на популярных онлайн-платформах.