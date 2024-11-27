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Главные новости 27 ноября 2024 года

Последние новости за сегодня — 27 ноября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 27 ноября 2024 года.

Израиль и Ливан заключили перемирие

Источник: AP 2024

Правительство Израиля одобрило договоренность о прекращении огня в Ливане. В силу сделка вступает в 10:00 27 ноября. Договор может быть отменен в случае агрессии «Хезболлы».

Байден и Трамп подписали соглашение о передаче власти

Источник: AP 2024

Действующий президент США Джо Байден и вновь избранный лидер Дональд Трамп подписали меморандум, регламентирующий передачу полномочий. Переходная команда нового главы начнет функционировать в Белом доме и других ведомствах.

Байден потребовал $24 млрд на вооружение США и помощь Украине

Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить $24 млрд для оказания военной поддержки Киеву и возмещения запасов вооружения взамен отправленных Украине. На обеспечение украинской безопасности планируется направить только треть выделенных денег.

Путин заявил об экономическом партнерстве России и Казахстана

Источник: РИА "Новости"

На сайте Кремля опубликовали статью президента Владимира Путина для газеты «Казахстанская правда», в которой он обозначил Россию как крупнейшего экономического партнера Казахстана. Российский лидер подчеркнул, что сотрудничество приносит обоюдную выгоду.

Нижняя палата парламента Австралии одобрила ограничение соцсетей для подростков

Законопроект, запрещающий доступ в соцсети несовершеннолетним, одобрен в Нижней палате парламента Австралии. Если за принятие документа проголосуют в верхней палате, то пользователи младше 16 лет не смогут создавать аккаунты на популярных онлайн-платформах.