Главные новости 27 ноября 2024 года

Законопроект, запрещающий доступ в соцсети несовершеннолетним, одобрен в Нижней палате парламента Австралии. Если за принятие документа проголосуют в верхней палате, то пользователи младше 16 лет не смогут создавать аккаунты на популярных онлайн-платформах.