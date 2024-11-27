РНФ: цель и основные условия программы «Мегагранты» для ученых не изменятся

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Основные условия и цель программы «Мегагранты», роль организатора которой в 2025 году перейдет от Минобрнауки к Российскому научному фонду (РНФ), не изменятся — конкурс будет нацелен на привлечение в страну ведущих зарубежных исследователей. Об этом на полях IV Конгресса молодых ученых сообщил ТАСС заместитель генерального директора РНФ Андрей Блинов.
Президент РФ Владимир Путин ранее поручил обеспечить реализацию на базе РНФ единой программы по привлечению ведущих ученых и молодых исследователей в российские вузы по программе мегагрантов, предусмотрев с 2025 года ежегодное выделение дополнительных средств из бюджета на ее реализацию. Кроме того, власти подумают над механизмом привлечения частных инвестиций в эту единую программу. До этого организацию отбора в рамках программы «Мегагранты» по созданию в российских вузах и научных организация исследовательских лабораторий мирового уровня под руководством ведущих ученых осуществляло Министерство науки и высшего образования РФ.
«С 2025 года функции организатора этого конкурса перейдут к РНФ. В фонде сегодня выстроена четкая система отбора научных проектов для поддержки, организована экспертиза эталонного уровня, которая признается в научной среде. Следовательно, этот единый подход решено распространить и на программу “Мегагранты”. Основные условия конкурса не изменятся и цель останется прежней — привлечение в Россию ведущих зарубежных ученых, в том числе наших соотечественников, работавших за рубежом и желающих вернуться в Россию», — отметил Блинов в разговоре с корреспондентом ТАСС.
IV Конгресс молодых ученых (КМУ) проходит 27−29 ноября на федеральной территории Сириус. Организаторы определяют его как крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. В 2024 году в конгрессе примут участие свыше 7 тыс. человек из 40 стран. В деловой программе КМУ запланированы круглые столы, экспертные сессии и панельные дискуссии, на площадке конгресса организованы выставочные зоны крупнейших российских компаний, ведущих вузов, научно-образовательных центров и других организаций. В дни КМУ здесь также проходят форум молодых ученых стран БРИКС и конкурс молодых инноваторов стран БРИКС.
Организаторами конгресса, входящего в программу проведения в России Десятилетия науки и технологий, выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию, АНО «Национальные приоритеты» и фонд Росконгресс. ТАСС — информационный партнер конгресса.