РНФ: цель и основные условия программы «Мегагранты» для ученых не изменятся

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил обеспечить реализацию на базе РНФ единой программы по привлечению ведущих ученых и молодых исследователей в российские вузы по программе мегагрантов, предусмотрев с 2025 года ежегодное выделение дополнительных средств из бюджета на ее реализацию. Кроме того, власти подумают над механизмом привлечения частных инвестиций в эту единую программу. До этого организацию отбора в рамках программы «Мегагранты» по созданию в российских вузах и научных организация исследовательских лабораторий мирового уровня под руководством ведущих ученых осуществляло Министерство науки и высшего образования РФ.