Глава Генштаба Беларуси высказался о запуске нового российского оружия «Орешник»

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Павел Муравейко высказался в интервью sb.by о запуске нового российского оружия «Орешник».
— Это, скажем так, жест доброй воли и посыл о том, что не надо шутить с Россией — сказал Муравейко.
Он отметил, что за последние несколько лет российский оборонно-промышленный комплекс сделал гигантские шаги вперед и новых образцов вооружения и техники в России очень много.
— И показ «Орешника» — всего лишь демонстрация своих возможностей. Причем в обычном снаряжении, без использования каких-либо специфических элементов, — подчеркнул Павел Муравейко.
Ранее мы писали, что начальник Генштаба Беларуси Муравейко назвал российскую армию самой сильной в мире.
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