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Глава Генштаба Беларуси высказался о запуске нового российского оружия «Орешник»

Глава Генштаба Беларуси Павел Муравейко высказался о запуске российского «Орешника».

Источник: Комсомольская правда

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Павел Муравейко высказался в интервью sb.by о запуске нового российского оружия «Орешник».

— Это, скажем так, жест доброй воли и посыл о том, что не надо шутить с Россией — сказал Муравейко.

Он отметил, что за последние несколько лет российский оборонно-промышленный комплекс сделал гигантские шаги вперед и новых образцов вооружения и техники в России очень много.

— И показ «Орешника» — всего лишь демонстрация своих возможностей. Причем в обычном снаряжении, без использования каких-либо специфических элементов, — подчеркнул Павел Муравейко.

Ранее мы писали, что начальник Генштаба Беларуси Муравейко назвал российскую армию самой сильной в мире.

Минтруда представило производственный календарь на 2025 год: «Больше всего белорусы будут работать в июле, октябре и декабре, меньше всего — в феврале, мае и ноябре».

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