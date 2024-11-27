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Сайты новосибирских судов заработали спустя два месяца

с 7 октября они были недоступны.

Источник: Freepik

Сайты всех судов России, в том числе и Новосибирской области, были недоступны с 7 октября. Это лишало возможности получать информацию о заседаниях, судебных постановлениях, подавать иски и обратную связь в электронном виде.

В результате документы приходилось подавать лично или через почту, что занимало больше времени.

По данным Судебного департамента, теперь восстановлен доступ к порталу ГАС «Правосудие» (sudrf.ru), появились сайты судов общей юрисдикции, заработал сервис «Электронное правосудие» (ej.sudrf.ru), функционирует раздел «Судебное делопроизводство», началось наполнение других приоритетных разделов, а также заработали сайты судебных участков и управлений Судебного департамента.

Также запущен комплекс для взаимодействия судов с госорганами через СМЭВ.