Сайты новосибирских судов заработали спустя два месяца

Сайты всех судов России, в том числе и Новосибирской области, были недоступны с 7 октября. Это лишало возможности получать информацию о заседаниях, судебных постановлениях, подавать иски и обратную связь в электронном виде.
В результате документы приходилось подавать лично или через почту, что занимало больше времени.
По данным Судебного департамента, теперь восстановлен доступ к порталу ГАС «Правосудие» (sudrf.ru), появились сайты судов общей юрисдикции, заработал сервис «Электронное правосудие» (ej.sudrf.ru), функционирует раздел «Судебное делопроизводство», началось наполнение других приоритетных разделов, а также заработали сайты судебных участков и управлений Судебного департамента.
Также запущен комплекс для взаимодействия судов с госорганами через СМЭВ.