«Рука распухла — кое-как сняла перчатку»: прогулка обернулась двумя вывихами для жительницы Иркутска

«Данная лестница находится на территории Октябрьского округа. Подобные объекты расчищают ежедневно. На территории округа содержанием лестничных маршей занимается пять бригад общим составом 18 человек. Лестницу расчищали от снега 26 ноября в 14:00, новая уборка запланирована на сегодняшний день. Она пройдет до 14:00. За сутки с улиц города вывезли более 620 тонн снега. Ночью очищали дороги и тротуары, проводили противогололедную обработку, вывозили снег. Также ведётся очистка мостов и путепроводов, парков и скверов, придомовых территорий по всему городу. Сейчас работы продолжаются. Днем убирают большое количество остановок, чистят подходы к социальным учреждениям».