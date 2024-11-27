«Рука распухла — кое-как сняла перчатку»: прогулка обернулась двумя вывихами для жительницы Иркутска

Иркутск в последнюю неделю ноября накрыл снежный циклон. На дорогах появились километровые пробки, а в травмпунктах — очереди из пациентов. Обратиться в больницу была вынуждена и 26-летняя Алина Щеднева. Девушка проводила вечер с подругами. После киносеанса в торговом центре компания отправилась на прогулку.
Злополучная лестница поджидала девушку при спуске от остановки Театр кукол. Елена ПАЛЬШИНА.
— Мы пошли от «Нового» в сторону Центрального рынка, по улице Байкальской, — рассказала девушка корреспонденту КП-Иркутск. — Прошли мимо автобусной остановки «Театр кукол» и начали спускаться по лестнице, что возле деревянной усадьбы Патрушевой. Я заметила на ступеньках утоптанный снег, поэтому старалась делать аккуратные шаги. Но отвлек разговор с приятельницами…
Алина не упала вниз благодаря подругам. личный архив героев.
В какой-то момент Алина соскользнула вниз.
— Благо, это случилось на лестничном пролете, а не на самих ступенях. Чтобы смягчить падение, я выставила назад правую руку. Левой попыталась схватиться за подругу. Приземлившись на запястье, я почувствовала боль. Девочки успели поймать меня за капюшон и шарф, наверное, благодаря этому я не скатилась кубарем вниз.
К врачу Алина Щеднева обратилась не сразу. Лишь дома сибирячка заметила, что рука распухла. К тому же, не прекращалась ноющая боль.
К врачу заставила пойти мать. личный архив героев.
— Я кое-как стянула перчатку, но думала, что это просто ушиб. Спасибо маме. Она все же убедила меня перестраховаться.
Девушка обратилась в ближайшее отделение неотложной помощи, отсидела очередь из таких же жертв гололеда и наконец услышала свой диагноз: вывих запястья и локтевого сустава. Теперь вместо прогулок Алину ждет недельный больничный.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОСТРАДАЛИ ИЗ-ЗА ГОЛОЛЕДА.
1. Зафиксируйте факт травмы.
Если вы получили травму из-за скользких дорог и тротуаров, попробуйте получить компенсацию. Главное — задокументировать факт причинения вреда и найти, как можно больше доказательств.
— Необходимо собрать справки о наличии травмы, — поясняет корреспонденту КП-Иркутск юрист Татьяна Крутикова. — Вызывайте скорую помощь и проследите за тем, какие записи делают медики. Должны быть указаны время, место падения, подробное описание полученных травм. Следующий шаг — собрать все необходимые документы, которые подтвердят расходы на лечение. Поэтому обязательно сохраняйте все чеки на лекарства и медицинские услуги.
2. Определите ответственного.
Ответственность за уборку снега и наледи на участке несет его владелец. Упали и получили травму? Найдите того, кому принадлежит территория. Как это сделать:
— Каких-то специальных сервисов или карт, с обозначениями «хозяина» того или иного участка нет. Поэтому необходимо обратиться в администрацию округа, — подсказывают в администрации Иркутска. — Специалисты оперативно сориентируют, кто будет являться ответчиком в этом вопросе — частные компании, управляющие компании или муниципалитет. Либо можно позвонить в городскую Единую дежурно-диспетчерскую службу. Специалисты передадут заявку в нужный округ, и там уже будут разбираться.
3. Направляем претензию.
Травмы зафиксированы, ответственный найден. Можно направлять претензию по нужному адресу. И если ответчик отказывается признать вину, можно обращаться с исковым заявлением в суд. Юристы также рекомендуют написать заявление в полицию. Материалы проверки можно использовать в суде в качестве доказательств.
Не помешают и показания свидетелей. Ими будут фельдшеры скорой помощи, которые приедут на место. Также можно самостоятельно найти очевидцев случившегося. К примеру, прохожих. Если они согласятся выступить в суде, это увеличит шансы на победу.
ЗВОНОК В АДМИНИСТРАЦИЮ.
«Данная лестница находится на территории Октябрьского округа. Подобные объекты расчищают ежедневно. На территории округа содержанием лестничных маршей занимается пять бригад общим составом 18 человек. Лестницу расчищали от снега 26 ноября в 14:00, новая уборка запланирована на сегодняшний день. Она пройдет до 14:00. За сутки с улиц города вывезли более 620 тонн снега. Ночью очищали дороги и тротуары, проводили противогололедную обработку, вывозили снег. Также ведётся очистка мостов и путепроводов, парков и скверов, придомовых территорий по всему городу. Сейчас работы продолжаются. Днем убирают большое количество остановок, чистят подходы к социальным учреждениям».
КСТАТИ.
Снегопад обеспечил «аншлаг» в травмпунктах Иркутска.
— За минувшие сутки количество обратившихся за помощью значительно возросло. В этом, конечно, виноват снежный коллапс, — объяснили КП-Иркутск в травматологическом пункте № 3. — Во вторник, большое количество людей начало обращаться после обеда, и поток пациентов продержался до вечера. В основном обращались с травмами от падений, в том числе ушибы, вывихи, переломы.