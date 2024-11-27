Новые автобусные маршруты и остановки появятся в разных районах Москвы

«Мы улучшим маршруты наземного транспорта в 10 районах столицы, а также в шести муниципальных образованиях Подмосковья. Подъезжать к станциям метро и МЦД, социальным объектам и жилой застройке станет удобнее. Наша задача — обеспечить горожанам комфортные и быстрые поездки на наземном транспорте, как поручил Сергей Собянин», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.