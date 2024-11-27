Новые автобусные маршруты и остановки появятся в разных районах Москвы

«Мы улучшим маршруты наземного транспорта в 10 районах столицы, а также в шести муниципальных образованиях Подмосковья. Подъезжать к станциям метро и МЦД, социальным объектам и жилой застройке станет удобнее. Наша задача — обеспечить горожанам комфортные и быстрые поездки на наземном транспорте, как поручил Сергей Собянин», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Так, остановка «Перинатальный центр» для маршрутов М19 и С820 будет работать в обе стороны. Появятся новые остановки на проспекте Куприна для маршрута № 983: «Проектируемый проезд № 7549» — в обе стороны и «Пруд Быковка» — в сторону станции метро «Потапово». Они будут работать в режиме «по требованию».
На маршруте № 285 добавят остановку «Косинская улица, 16». Автобусы, следующие по маршрутам С976, № 273 и 639 в сторону Севастопольского проспекта, будут останавливаться у станции метро «Беляево» на улице Миклухо-Маклая — там же, где маршруты Т81, М90, № 261, 361, 404 и 712.
Остановка «Шелепихинское шоссе» на маршруте № 155 начнет работать в обе стороны.
Добавят остановки на территории Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова: «Университетский проспект» — в сторону станции метро «Университет» для маршрутов № 111 и 119, а также «Паркинг МГУ» — для маршрута № 57.
Посадку на автобусы № 7, 83, 842 перенесут ближе к третьему выходу станции Перово третьего Московского центрального диаметра (МЦД).
Пригородный маршрут № 151 продлят до жилого комплекса «СберСити». Его жители смогут добираться без пересадок до МЦД-2 и станции метро «Тушинская».
В Ново-Переделкине маршрут № 316 получит новый номер — 296. После улицы Федосьино автобусы пойдут по улицам Бориса Пастернака и Корнея Чуковского до станции метро «Рассказовка». Маршруты № 497 и 812 объединят в новый — С217 «Лазенки» — «МЦД Переделкино» — «Лукинская улица» — «Улица Федосьино» — «Метро “Новопеределкино”» — «Боровское шоссе» — «Новопеределкинская улица» — «Новоорловская улица». Маршрут № 497 на улице Шолохова заменит № 343, на улице Скульптора Мухиной — № 767, а на улице Бориса Пастернака — № 296 (вместо остановок на улице Самуила Маршака).
Заработает новый экспресс-маршрут № 865а «МЦД Лобня» — «Перепечинское кладбище». Остановки здесь предусмотрены только на конечных пунктах.
Быстро узнавать обо всех изменениях маршрутов можно в телеграм-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.