Врио губернатора Ростовской области встретился с главой Русской православной церкви

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь встретился со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом сообщили на сайте регионального правительства. Во встрече также принял участие глава Донской митрополии, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
Глава региона поблагодарил Патриарха за встречу и особое внимание к Ростовской области. По словам Юрия Слюсаря, донской регион всегда занимал значительное место в жизни России, а сегодня это действительно прифронтовой регион.
Патриарх подчеркнул, что встречается с главой донского региона с особым, добрым чувством.