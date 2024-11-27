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Врио губернатора Ростовской области встретился с главой Русской православной церкви

Юрий Слюсарь провел встречу со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь встретился со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом сообщили на сайте регионального правительства. Во встрече также принял участие глава Донской митрополии, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

Глава региона поблагодарил Патриарха за встречу и особое внимание к Ростовской области. По словам Юрия Слюсаря, донской регион всегда занимал значительное место в жизни России, а сегодня это действительно прифронтовой регион.

Патриарх подчеркнул, что встречается с главой донского региона с особым, добрым чувством.