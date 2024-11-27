В Екатеринбурге прошел областной слет молодежи

«Я уверен, без молодежи у регионов нет перспектив развития, а наша молодежь — это пример для других, это кладезь талантов и инициатив, — сказал, приветствуя собравшихся вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. — Мне приятно, что я живу в одно время с вами».