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В Екатеринбурге прошел областной слет молодежи

В «Космосе» собрались победители, призеры и финалисты проектов регионального Дома молодежи.

В Екатеринбурге на базе киноконцертного театра «Космос» 26 ноября прошел областной слет молодежи «Лучшие из лучших», собравший победителей, призеров и финалистов проектов свердловского Дома молодежи.

«Я уверен, без молодежи у регионов нет перспектив развития, а наша молодежь — это пример для других, это кладезь талантов и инициатив, — сказал, приветствуя собравшихся вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. — Мне приятно, что я живу в одно время с вами».

Активистам молодежных объединений вручили благодарственные письма президента РФ и губернатора Свердловской области, а также наградили памятными дипломами и подарками.