Школьники подожгли кофейный автомат в торговом центре Иркутска 26 ноября

— Детей в кратчайшее время установили и опросили. Со слов 11-летнего школьника, он был в торговом центре с 8-летним другом. В какой-то момент ему пришла мысль поджечь найденной на улице зажигалкой банкноту банка приколов номиналом 500 рублей и опустить ее в урну, которая находится в корпусе аппарата (предназначена для пластиковых стаканчиков и мусора), — поделились в ведомстве.