Школьники подожгли кофейный автомат в торговом центре Иркутска 26 ноября

Полицейские из Иркутска выяснили причину, по которой вечером 26 ноября загорелся кофейный автомат в торговом центре Свердловского округа. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
500 человек самостоятельно вышли из ТЦ, огонь потушили. К счастью, никто не пострадал. Позже правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что перед тем, как автомат загорелся, к нему подходили двое несовершеннолетних, а после скрылись в неизвестном направлении.
— Детей в кратчайшее время установили и опросили. Со слов 11-летнего школьника, он был в торговом центре с 8-летним другом. В какой-то момент ему пришла мысль поджечь найденной на улице зажигалкой банкноту банка приколов номиналом 500 рублей и опустить ее в урну, которая находится в корпусе аппарата (предназначена для пластиковых стаканчиков и мусора), — поделились в ведомстве.
После дети поняли, что пламя может сильно разгореться. Поэтому вылили в урну газировку, купленную ранее, и убежали.
На маму 11-летнего школьника составили административный протокол. Законным представителям 8-летнего ребенка вынесли официальное предостережение о недопустимости антиобщественного поведения. Сейчас решается вопрос о постановке детей и их семей на учет. Проводится проверка. Кстати, ущерб, который был причинен, родители несовершеннолетних обязаны возместить.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что библиотекарь из Братска уговорила мать взять кредит и отдала деньги мошенникам.