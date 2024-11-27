Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГАИ предупредила водителей об ухудшении ситуации на дорогах

МИНСК, 27 ноя — Sputnik. Обстановка на дорогах Беларуси осложнилась мокрым снегом с дождем, об этом предупредили в МВД республики.

Источник: Sputnik.by

Там также обратили внимание, на околонулевую температуру и вероятность гололедицы.

«Водителям важно выбирать наиболее безопасную скорость, дистанцию и боковой интервал. Не допускать резких маневров и непредсказуемого поведения, особенно при проезде пешеходных переходов и перекрестков, закруглений дорог», — напомнили в ГАИ.

При такой погоде также возможно налипание мокрого снега, в том числе и на стекла авто. В целом видимость ухудшилась, поэтому сейчас важно ездить с включенным светом фар, пешеходам рекомендовано надевать яркую одежду. В темноте просто необходимо обозначать себя фликерами.

«Помните о непредсказуемости зимней дороги, будьте осмотрительны», — отметили в дорожной милиции.

Кроме того, при снегопадах ПДД не запрещают передвигаться на велосипедах. Однако в таких условиях нельзя выезжать на проезжую часть, даже в тех местах, где это разрешено правилами (во время снегопада разрешение недействительно). Спереди на велосипеде обязательно должен быть белый световозвращатель, а сзади красный. В темноте и условиях плохой видимости спереди нужно включить белый фонарь, сзади — красный. Это касается перемещения и по велодорожкам, и по тротуарам.

Также, согласно ПДД, с 1 декабря все автомобили должны быть «переобуты» в зимние шины. При этом ГАИ всегда рекомендует делать это заблаговременно.

В этом году дорожная милиция с 27 ноября по 5 декабря проведет республиканскую профилактическую акцию «Меняй свой стиль на зимний!». Сотрудники ГАИ проверят, готовы ли водители к зимнему сезону.