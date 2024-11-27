ГАИ предупредила водителей об ухудшении ситуации на дорогах

Кроме того, при снегопадах ПДД не запрещают передвигаться на велосипедах. Однако в таких условиях нельзя выезжать на проезжую часть, даже в тех местах, где это разрешено правилами (во время снегопада разрешение недействительно). Спереди на велосипеде обязательно должен быть белый световозвращатель, а сзади красный. В темноте и условиях плохой видимости спереди нужно включить белый фонарь, сзади — красный. Это касается перемещения и по велодорожкам, и по тротуарам.