ГАИ предупредила водителей об ухудшении ситуации на дорогах

Там также обратили внимание, на околонулевую температуру и вероятность гололедицы.
«Водителям важно выбирать наиболее безопасную скорость, дистанцию и боковой интервал. Не допускать резких маневров и непредсказуемого поведения, особенно при проезде пешеходных переходов и перекрестков, закруглений дорог», — напомнили в ГАИ.
При такой погоде также возможно налипание мокрого снега, в том числе и на стекла авто. В целом видимость ухудшилась, поэтому сейчас важно ездить с включенным светом фар, пешеходам рекомендовано надевать яркую одежду. В темноте просто необходимо обозначать себя фликерами.
«Помните о непредсказуемости зимней дороги, будьте осмотрительны», — отметили в дорожной милиции.
Кроме того, при снегопадах ПДД не запрещают передвигаться на велосипедах. Однако в таких условиях нельзя выезжать на проезжую часть, даже в тех местах, где это разрешено правилами (во время снегопада разрешение недействительно). Спереди на велосипеде обязательно должен быть белый световозвращатель, а сзади красный. В темноте и условиях плохой видимости спереди нужно включить белый фонарь, сзади — красный. Это касается перемещения и по велодорожкам, и по тротуарам.
Также, согласно ПДД, с 1 декабря все автомобили должны быть «переобуты» в зимние шины. При этом ГАИ всегда рекомендует делать это заблаговременно.
В этом году дорожная милиция с 27 ноября по 5 декабря проведет республиканскую профилактическую акцию «Меняй свой стиль на зимний!». Сотрудники ГАИ проверят, готовы ли водители к зимнему сезону.