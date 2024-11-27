Известный режиссер скончался в Екатеринбурге

Свою карьеру в сфере искусства Кирдаков начал в 1991 году. В период с 2001 по 2010 год он работал в компании, занимающейся организацией фестивалей и праздников. В 2005 году Кирдаков стал режиссером церемонии вступления в должность губернатора Тюменской области Сергея Собянина. В 2008 году он также режиссировал инаугурациию Владимира Якушева, который занял пост главы Тюменской области. С 2017 года Кирдаков работал режиссером эстрады и массовых представлений. На январь и февраль 2025 года режиссер планировал представить премьеры «Новой оперы», сообщает «TagilCity.ru».