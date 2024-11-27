Самолёт из Казани в Стамбул задержали почти на девять часов

Известно, что причины задержки пока не выяснены. Лететь в Стамбул самолет должен был рано утром в 03:05, но вылет теперь отложен до 11:45. При этом отмечается, что проблемы возникли не из-за погодных условий, а все остальные рейсы отправляются согласно расписанию.