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Самолёт из Казани в Стамбул задержали почти на девять часов

Причину инцидента так и не озвучили.

Источник: РИА "Новости"

В аэропорту Казани задержали рейс Стамбул, выполняемый турецкой компанией Pegasus Airlines. Задержка превысила восемь с половиной часов.

Известно, что причины задержки пока не выяснены. Лететь в Стамбул самолет должен был рано утром в 03:05, но вылет теперь отложен до 11:45. При этом отмечается, что проблемы возникли не из-за погодных условий, а все остальные рейсы отправляются согласно расписанию.

Примечательно, что в Казани вновь наблюдается туман. 26 ноября погодные условия привели к задержке нескольких рейсов.