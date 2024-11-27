Стало известно, где еще появятся новогодние ёлки в Нижнем Новгороде

Пять новогодних ёлок установят в районах Нижнего Новгорода в преддверии Нового года. Самую главную уже монтируют на площади Минина и Пожарского, сообщили корреспонденту сайта pravda-nn.ru в МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры».
Украшать праздничное дерево на центральной площади будут прошлогодними украшениями — это шары и светодиодные гирлянды. Сделают это в течение нескольких дней. Также ёлки установят у ФОКа «Юность», на площади Советской и в районе Московского вокзала.
Напомним, что главную новогоднюю ёлку в Нижнем Новгороде начали монтировать 26 ноября. Она расположится на площади Минина и Пожарского. Там уже поставили каркас будущего искусственного дерева и крепят к нему «ветки». Самую первую в городе елку установили в Автозаводском районе. Праздничное дерево появилось около торгового центра «Перекрёсток» на Южном шоссе. Кроме того, праздничное дерево также уже поставили на площади Максима Горького.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что новогодние мероприятия в нижегородских парках пройдут с 28 декабря по 12 января 2025 года. Программа запланирована в парках «Дубки», «Светлоярский», «Станкозавода», Автозаводский, на Щелоковском хуторе, на Втором парковом озере и в детском парке имени Свердлова.