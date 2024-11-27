Стало известно, где еще появятся новогодние ёлки в Нижнем Новгороде

Напомним, что главную новогоднюю ёлку в Нижнем Новгороде начали монтировать 26 ноября. Она расположится на площади Минина и Пожарского. Там уже поставили каркас будущего искусственного дерева и крепят к нему «ветки». Самую первую в городе елку установили в Автозаводском районе. Праздничное дерево появилось около торгового центра «Перекрёсток» на Южном шоссе. Кроме того, праздничное дерево также уже поставили на площади Максима Горького.