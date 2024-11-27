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Глава Генштаба Беларуси: украинский конфликт стал главным триггером вызовов и угроз

Глава Генштаба Беларуси: украинский конфликт стал главным триггером угроз.

Источник: Комсомольская правда

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Павел Муравейко в интервью sb.by рассказал о том, какие военно-политические угрозы формируются вокруг Беларуси.

Он отметил, что международная система обеспечения безопасности работает недостаточно эффективно.

Глава Генштаба также сказал о развертывании группировок войск НАТО и США вблизи границ Беларуси, а также об активной милитаризации соседних стран.

Например, военный бюджет Польши в 2024 году превысил 3 процента от ВВП.

— Все это в том числе на фоне украинского конфликта. Это сегодня главный триггер и главное место формирования вызовов и угроз, которые влияют на расстановку военно-политических сил, на создание тех или иных средств противодействия и принятие решений, — подчеркнул Павел Муравейко.

Он также сказал о безответственных решениях, которые позволяют украинцам применять по территории России дальнобойные западные системы, использовать минное оружие…

— Это ведет лишь к эскалации обстановки и не способствует упрочению мира и безопасности, — отметил глава Генштаба.

Ранее мы писали, что глава Генштаба Беларуси Муравейко назвал российскую армию самой сильной в мире.

Еще глава Генштаба высказался о запуске нового российского оружия «Орешник».

Также мы рассказали, что Минтруда представило производственный календарь на 2025 год: «Больше всего белорусы будут работать в июле, октябре и декабре, меньше всего — в феврале, мае и ноябре».