Глава Генштаба Беларуси: украинский конфликт стал главным триггером вызовов и угроз

— Все это в том числе на фоне украинского конфликта. Это сегодня главный триггер и главное место формирования вызовов и угроз, которые влияют на расстановку военно-политических сил, на создание тех или иных средств противодействия и принятие решений, — подчеркнул Павел Муравейко.