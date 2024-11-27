Глава Генштаба Беларуси: украинский конфликт стал главным триггером вызовов и угроз

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Павел Муравейко в интервью sb.by рассказал о том, какие военно-политические угрозы формируются вокруг Беларуси.
Он отметил, что международная система обеспечения безопасности работает недостаточно эффективно.
Глава Генштаба также сказал о развертывании группировок войск НАТО и США вблизи границ Беларуси, а также об активной милитаризации соседних стран.
Например, военный бюджет Польши в 2024 году превысил 3 процента от ВВП.
— Все это в том числе на фоне украинского конфликта. Это сегодня главный триггер и главное место формирования вызовов и угроз, которые влияют на расстановку военно-политических сил, на создание тех или иных средств противодействия и принятие решений, — подчеркнул Павел Муравейко.
Он также сказал о безответственных решениях, которые позволяют украинцам применять по территории России дальнобойные западные системы, использовать минное оружие…
— Это ведет лишь к эскалации обстановки и не способствует упрочению мира и безопасности, — отметил глава Генштаба.
Ранее мы писали, что глава Генштаба Беларуси Муравейко назвал российскую армию самой сильной в мире.
Еще глава Генштаба высказался о запуске нового российского оружия «Орешник».
Также мы рассказали, что Минтруда представило производственный календарь на 2025 год: «Больше всего белорусы будут работать в июле, октябре и декабре, меньше всего — в феврале, мае и ноябре».