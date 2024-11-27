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Куриные яйца в Башкирии подешевели почти на 40 рублей

В Башкирии стали доступнее три популярных продукта.
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии назван самый подешевевший с начала года продукт. По данным Росстата, им оказались куриные яйца. С начала года цена за десяток упала на 31%, или на 39,79 рубля. Теперь яйца можно купить в среднем за 88,67 рублей.

На втором месте по снижению стоимости оказалась гречка. Крупа стала доступнее на 12,6%, или 7,31 рубля. Сейчас килограмм стоит 50,71 рубля.

Третью строчку занимает куриное мясо. Оно подешевело на 11%, или на 22,53 рубля, и стало стоить 182,77 рублей за кило.

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