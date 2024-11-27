В столичном зоопарке поселятся два малайских медвежонка

Бируанги — это действительно медведи, в отличие от ошибочно названных медведями животных, таких как коалы, которые на самом деле являются сумчатыми, или красные панды, которые больше связаны со скунсами и енотами. Также малайцы — единственные на планете тропические медведи и всего один из трех видов медведей из тех, что обитают в южном полушарии. Одна из самых больших их популяций находится на Борнео в Индонезии, но также этих медведей в дикой природе можно встретить в других районах Юго-Восточной Азии — в Таиланде, Малайзии или даже в Китае. Однако, столкнувшись с ними в лесу, лучше держаться о них подальше — у бируангов очень мощные лапы с острыми когтями и острые клыки. Отдельно стоит отметить необычно длинный язык, который может достигать 60 сантиметров. Он нужен малайцем, чтобы доставать насекомых из-под бревен или отверстий в деревьях.