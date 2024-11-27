Несколько электричек отменили в Ростовской области

С 28 по 30 ноября не будут курсировать электрички Лихая — Ростов с отправлением со станции Лихая в 3:54 и в 15:25. В эти же даты нельзя будет купить билет на утренний маршрут Ростов — Лихая, который отправляется из Ростова-на-Дону в 6:09.