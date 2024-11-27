Несколько электричек отменили в Ростовской области

В конце ноября 2024 года в Ростовской области на время отменят несколько электричек и скорректируют график движения. Причина — ремонт на перегоне Хотунок — Локомотивстрой, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
С 27 по 29 ноября приостановят работу поезда Ростов — Лихая, который обычно отправляется из донской столицы в 17:34 и прибывает в Лихую в 21:24.
С 28 по 30 ноября не будут курсировать электрички Лихая — Ростов с отправлением со станции Лихая в 3:54 и в 15:25. В эти же даты нельзя будет купить билет на утренний маршрут Ростов — Лихая, который отправляется из Ростова-на-Дону в 6:09.
— Изменения также внесены в график движения других пригородных поездов в донском регионе, — добавили в СКЖД.