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В Москве открылся первый кардиоонкологический центр

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Первый городской кардиоонкологический центр открылся в пилотном режиме в Москве. В нем применяется новый персонализированный подход к лечению онкологических заболеваний, сообщила журналистам заммэра столицы Анастасия Ракова.

Источник: Freepik

«Открытие в пилотном режиме первого городского кардиоонкологического центра при ЦАОП- это наш следующий большой шаг в рамках реализации нового стандарта онкологической помощи. Уже сейчас там подбирают персонализированную тактику лечения для каждого онкопациента с кардиологическими осложнениями и проводят их своевременную диагностику и лечение. Так как химиотерапия очень сильно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, важно не только вылечить пациента от онкологии, но и минимизировать риски осложнений сопутствующих заболеваний. В дальнейшем проект будет расширен, кабинеты кардиологов и врачей функциональной диагностики кардиоонкологического центра откроются на базе других центров амбулаторной онкологической помощи», — рассказала Ракова.

Она добавила, что кардиоонкоцентр ГКБ им. Юдина работает в двух центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Онкологического центра № 1 больницы им. С. С. Юдина.

Ракова отметила, что сначала врачи изучают исходные риски сердечно-сосудистых осложнений у пациента. В случае выявления высокого риска пациент в онкологическом центре получает персонализированный подход к определению тактики лечения с учетом сопутствующей сердечно-сосудистой патологии. Специалисты центра формируют персональный план наблюдения пациентов, корректируют терапию с учетом имеющихся заболеваний и рисков их развития.

Заммэра добавила, что тактика лечения обсуждается совместно онкологом и кардиологом в рамках мультидисциплинарного консилиума, что позволяет точно оценивать онкологические и кардиологические риски.

Кроме того, на базе кардиоонкологического центра планируется проводить информационные мероприятия, научно-практические конференции, посвященные проблемам кардиоонкологии.

медицина