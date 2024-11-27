В Москве открылся первый кардиоонкологический центр

«Открытие в пилотном режиме первого городского кардиоонкологического центра при ЦАОП- это наш следующий большой шаг в рамках реализации нового стандарта онкологической помощи. Уже сейчас там подбирают персонализированную тактику лечения для каждого онкопациента с кардиологическими осложнениями и проводят их своевременную диагностику и лечение. Так как химиотерапия очень сильно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, важно не только вылечить пациента от онкологии, но и минимизировать риски осложнений сопутствующих заболеваний. В дальнейшем проект будет расширен, кабинеты кардиологов и врачей функциональной диагностики кардиоонкологического центра откроются на базе других центров амбулаторной онкологической помощи», — рассказала Ракова.