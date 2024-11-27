Пытались найти два с половиной месяца: завершились поиски 14-летней девочки из Уфы

В Уфе завершились поиски 14-летней Карины [имена изменены]. Девочку искали два с половиной месяца.
Карина — непростой ребенок и раньше уже неоднократно пропадала. За последние полтора года ее искали дважды: в середине мая прошлого года (нашли спустя сутки) и в апреле текущего (нашли буквально на следующий день). С чем именно связаны побеги Карины из дома, неизвестно. В третий раз девочка пропала в начале учебного года — 6 сентября. В этот день она надела серую толстовку с капюшоном, черные футболку, широкие штаны, кроссовки и вышла из дома, но обратно так и не вернулась. Уже на следующий день волонтеры опубликовали в соцсетях ориентировку на пропавшую, которая распространялась не только по Башкирии, но и по другим регионам России, в том числе по Пермскому Краю и Челябинской области. Среди отличительных примет девочки указывалась гетерохромия, то есть разный цвет глаз: один серый, другой карий.
— Мы ищем ее, но пока не поступило ни одного свидетельства, где может находиться девочка. Ее очень ждут дома мама и сестренка. Пожалуйста, обратите внимание! Может, она рядом с вами проходила где-то или сидела в автобусе, или вы видели ее в магазине, — выступила с заявлением руководитель поискового отряда «БашРегионСпас» Олеся Пышкина на четвертый день поисков, 10 сентября.
К поискам подключились и полицейские. Однако обстоятельства пропажи не раскрывали ни правоохранительные органы, ни волонтеры.
Так шли дни, затем недели. Потом минуло и два месяца с исчезновения Карины, о которой ничего толком и известно не было. Но 9 ноября в одной из групп в соцсетях, посвященных поискам людей, появилась дежурная ориентировка на Карину. Ее опубликовала женщина по имени Александра, назвавшая себя родственницей девочки.
— Ребенка с рождения знаю, добрая девочка, не выдержала издевательств со стороны бабушки, которая на учете в психологической больнице больше 25 лет. Та ее пичкает психотропными таблетками, — заявила в комментариях к публикации женщина.
Пользователи посочувствовали женщине, но вдаваться в дальнейшие подробности не стали. А спустя четыре дня в комментариях появилась Наталья. Она представилась бабушкой Карины и заявила, что Александра — биологическая мать девочки и лишена родительских прав в 2020 году.
— До 9 лет [Александра] добивала Карину и издевалась над ней, отчего та заикалась. Опекуном девочки [сейчас] является родная тетя, которую она называет мамой, которая лечила Карину, оплачивала ее образование. Девочка шла уже кандидатом в мастера спорта по плаванию, имеет достижения в соревнованиях, закончила курс компьютерной академии, училась музыке, девочка-умница. Но осталась прошлая проблема — мать била, дети [по всей видимости, имеется в виду Карина и ее сестренка, о которой ранее упоминала волонтер] голодали, и она говорила мне: «Бабушка, зачем они меня родили? Наверное, на мучения», — цитирует внучку Наталья.
По словам женщины, она боролась с агрессией матери к детям с 2013 года, и Карина не хотела возвращаться домой уже с 7-летнего возраста. В 2019 году Александра отправилась в Москву, и, как говорит бабушка, девочка с радостью об этом сообщила: «улетела, наконец-то улетела!».
— Все стало налаживаться, но вот квартиру они [дети] боялись: здесь было битьё, голод. После ее отъезда они не могли привыкнуть, что продукты будут всегда, но таскали под подушку даже хлеб, — сказала Наталья. — Шестой год пытаемся с опекуном восстановить их здоровье адаптировать в обществе. Дети были под замком и не знали самых элементарных понятий.
Рассказала бабушка и про предыдущие побеги Карины из дома: «Уходила веселой — даже не подумаешь, что убегает: “пошла погулять, скоро вернусь”. В 13 лет утром 2023 года ушла гулять — вечером полиция вернула. Она объяснила, что город посмотрела, второй раз не выходила на связь 4 часа, вечером в полиции объяснила, что хотела побывать на праздновании Курбан байрам. Третий раз, 23 апреля, этого года купила билет до Москвы на автобус — вычислили по моей банковской карте».
Ни на один из комментариев бабушки предполагаемая мать Карины не ответила.
Новость о завершении поисков Карины появилась 21 ноября. «БашРегионСпас» заявил, что девочку нашли живой. Мы связались с бабушкой школьницы, чтобы выяснить, где та пропадала все это время и почему сбежала, но на этот раз женщина не была столь многословна.
— Вернулась сама, два с половиной месяца скрывалась у подруги, сейчас все хорошо, — сказала в ответ Наталья. — Девочка-бегунок, можете почитать о таких в энциклопедии. Ребенок формируется до 9 лет, и все, что было заложено в данный период, сказывается в переходном возрасте.
На вопрос о том, что за подруга, которой удавалось скрывать у себя столько времени ребенка, Наталья отвечать не стала, посоветовав обратиться к следователям.