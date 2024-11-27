Пытались найти два с половиной месяца: завершились поиски 14-летней девочки из Уфы

Карина — непростой ребенок и раньше уже неоднократно пропадала. За последние полтора года ее искали дважды: в середине мая прошлого года (нашли спустя сутки) и в апреле текущего (нашли буквально на следующий день). С чем именно связаны побеги Карины из дома, неизвестно. В третий раз девочка пропала в начале учебного года — 6 сентября. В этот день она надела серую толстовку с капюшоном, черные футболку, широкие штаны, кроссовки и вышла из дома, но обратно так и не вернулась. Уже на следующий день волонтеры опубликовали в соцсетях ориентировку на пропавшую, которая распространялась не только по Башкирии, но и по другим регионам России, в том числе по Пермскому Краю и Челябинской области. Среди отличительных примет девочки указывалась гетерохромия, то есть разный цвет глаз: один серый, другой карий.