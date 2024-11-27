Омскую область накроет небольшая магнитная буря

В эту пятницу Омскую область захватит слабая магнитная буря. Омичи столкнутся в пиком геомагнитной активности в 12:00 часов, следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии и ИКИ и ИСЗФ.
Волнения на Солнце начнутся в ночь с четверга на пятницу и уже к утру магнитная буря начнет набирать свои обороты. В пик своей активности буря едва достигнет класса G-2 (средняя магнитная буря).
Однако омичи все равно могут в этот день испытывать недомогания, обострения хронических заболеваний, а также головные боли и тошноту.
Специалисты рекомендуют не утруждать себя физическими нагрузками, отказаться от спиртного и принимать больше витаминов.