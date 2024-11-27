Врачи спасли 280-килограммового воронежца после клинической смерти

Остановку сердца у 39-летнего мужчины зафиксировали прямо в приемном отделении районной больницы, куда он обратился с жалобами на ухудшение здоровья. Житель области впал в состоянии клинической смерти, врачи провели реанимационные действия и смогли стабилизировать мужчину.
Районные медики связались с коллегами из Воронежа, было решено перевести мужчину в областную больницу. Однако из-за нестандартных габаритов пациента — веса в 280 килограммов и роста 210 сантиметров, с транспортировкой в стандартном автомобиле возникли проблемы. В итоге вместе с МЧС подготовили спецтранспорт, на котором мужчину все-таки довезли до областного центра. Сейчас 280-килограммовый пациент находится реанимации.
«Центр медицины катастроф напоминает, что избыточная масса тела отрицательно влияет на состояние здоровья и может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и другим негативным состояниям», — отметили специалисты.