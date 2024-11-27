Мэр Воронежа рассказал об изменениях в парке «Танаис»

В парке «Танаис» ведутся работы по благоустройству в рамках концессионного соглашения. Как сообщил мэр Воронежа Сергей Петрин, на территории парка уже демонтировали аварийное кафе и старый туалет — новые временные кабинки оборудованы за строительной площадкой. Заасфальтирована кольцевая трасса здоровья, предназначенная для бега, катания на велосипедах и роликах, где уже проводятся спортивные мероприятия — мастер-классы по скандинавской ходьбе и тренировки лыжероллеров. Помимо этого, идет монтаж светильников, прорабатываются варианты для установки ограждения по периметру и освещения всей территории парка. Об этом глава городской администрации рассказал во вторник, 26 ноября.
— Как и договаривались, изначально обновление территории началось с работ, направленных на обеспечение безопасности и комфорта горожан. Параллельно с этим ведется проектирование коммерческих объектов и других локаций для отдыха и прогулок — центральной аллеи, барбекю-зоны, детской площадки, — уточнил Сергей Петрин.
Мэр напомнил, что парк реконструируется не за бюджетные деньги — инвестиции бизнеса в его развитие составят более 400 млн рублей.
— Но в дальнейшем он останется городской собственностью и зоной ответственности, поэтому еще раз поручил профильным структурным подразделениям администрации оказывать концессионеру всестороннюю поддержку, а также следить за ходом выполнения работ, — заявил Сергей Петрин.
РИА «Воронеж» писало, что мэрия областного центра подписала концессионное соглашение на благоустройство парка «Танаис» сроком на 35 лет летом 2024-го. Основной концепцией парка будет тема семейных ценностей, а также история Воронежской области. Предполагается, что после реконструкции в парке появятся площадки для занятия футболом, баскетболом, волейболом и теннисом, места для воркаута, памп-трек, археологическая песочница, амфитеатр для мероприятий и фонтан. Запланировано также воссоздание «Поляны сказок», обновление сети тропинок и центральной аллеи.