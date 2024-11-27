Мэр Воронежа рассказал об изменениях в парке «Танаис»

В парке «Танаис» ведутся работы по благоустройству в рамках концессионного соглашения. Как сообщил мэр Воронежа Сергей Петрин, на территории парка уже демонтировали аварийное кафе и старый туалет — новые временные кабинки оборудованы за строительной площадкой. Заасфальтирована кольцевая трасса здоровья, предназначенная для бега, катания на велосипедах и роликах, где уже проводятся спортивные мероприятия — мастер-классы по скандинавской ходьбе и тренировки лыжероллеров. Помимо этого, идет монтаж светильников, прорабатываются варианты для установки ограждения по периметру и освещения всей территории парка. Об этом глава городской администрации рассказал во вторник, 26 ноября.