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В Екатеринбурге назвали имя первого хедлайнера Ural Music Night-2025

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 ноября, УралПолит.Ru. Первым хедлайнером Ural Music Night-2025, который пройдет в Екатеринбурге, станет финалистка шоу «Голос. Дети» на Первом канале Арина Точилова. Она выступит на сцене «Капсула времени» на Плотинке, сообщили в пресс-службе фестиваля.

Певица является победителем более 100 международных конкурсов. Она трижды становилась лауреатом форума Леонида Агутина, дважды выигрывала премию Music Star Kids, а также получала Гран-при конкурса «Страна пой» и фестиваля «Поколение NEXT». Сейчас екатеринбурженка участвует в шоу «Голос. Дети». Она стала первым участником финала из уральской столицы за всю историю проведения проекта.

«Также Арина 6 лет выступала в составе джаз-хора Свердловской детской филармонии, 4 года была солисткой джаз-хора ДМШ 1 Екатеринбурга. В этом году окончила музыкальную школу с золотой медалью» , — рассказали организаторы фестиваля.

УралПолитRu ранее сообщал, что Ночь музыки вошла в топ-5 самых популярных фестивалей у жителей Свердловской области. Однако наиболее востребованным стал VK Fest, который принимал в этом году 5 российских городов.

музыка