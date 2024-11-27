В Екатеринбурге назвали имя первого хедлайнера Ural Music Night-2025

Певица является победителем более 100 международных конкурсов. Она трижды становилась лауреатом форума Леонида Агутина, дважды выигрывала премию Music Star Kids, а также получала Гран-при конкурса «Страна пой» и фестиваля «Поколение NEXT». Сейчас екатеринбурженка участвует в шоу «Голос. Дети». Она стала первым участником финала из уральской столицы за всю историю проведения проекта.