«Как только ты говоришь о сексуальности, люди начинают вопить»

Возможно, если бы фильм назывался не «Эммануэль», а как-то еще, было бы проще. Я хотела, чтобы людям было интересно увидеть то, что я придумала, а не то, чего они ждали. Мне кажется, точно случилось большое недоразумение, и это очень грустно. Потому что этот фильм об опыте через ощущения. Не надо ждать, что он будет повторять старую «Эммануэль». Он предлагает не быстрое удовольствие, а попытку понять, откуда вообще удовольствие берется. Где его истоки? Почему мы иногда теряем способность его получать? Почему нас так сильно мучает мысль о том, что больше никакого удовольствия нет, хотя должно бы быть? Я очень рада, что удалось снять об этом кино, потому что эти темы сегодня имеют огромное значение для всего общества. Мы боимся увидеть себя по-настоящему, мы боимся взаимодействия с другими людьми. Во Франции это вообще стало огромной проблемой. Молодые люди отказываются от секса. В нашей цивилизации революция: люди больше не хотят прикасаться друг к другу.