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Оператор сотовой связи из Шелехова выплатит штраф в размере 600 тысяч

Из-за его ошибки у женщины похитили более 1,7 миллиона.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Оператора сотовой связи из Шелехова привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по прекращению оказания услуг. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре региона.

— В ноябре 2023 один из операторов сотовой связи пропустил в свою сеть соединения вызова с подменным телефонным номером, использующим нумерацию, соответствующую российской системе, — рассказали в ведомстве.

Из-за этого у жительницы района с банковского счета похитили более 1,7 миллиона рублей (как личные накопления, так и кредитные). Сделали это под предлогом защиты от взлома личного интернет-кабинета. За то, что оператор вовремя не прекратил оказание услуг связи, он выплатит штраф в размере 600 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что режим повышенной готовности ввели в Иркутске из-за снегопада.