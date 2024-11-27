Оператор сотовой связи из Шелехова выплатит штраф в размере 600 тысяч

Оператора сотовой связи из Шелехова привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по прекращению оказания услуг. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре региона.
— В ноябре 2023 один из операторов сотовой связи пропустил в свою сеть соединения вызова с подменным телефонным номером, использующим нумерацию, соответствующую российской системе, — рассказали в ведомстве.
Из-за этого у жительницы района с банковского счета похитили более 1,7 миллиона рублей (как личные накопления, так и кредитные). Сделали это под предлогом защиты от взлома личного интернет-кабинета. За то, что оператор вовремя не прекратил оказание услуг связи, он выплатит штраф в размере 600 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что режим повышенной готовности ввели в Иркутске из-за снегопада.