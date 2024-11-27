Оператор сотовой связи из Шелехова выплатит штраф в размере 600 тысяч

Из-за этого у жительницы района с банковского счета похитили более 1,7 миллиона рублей (как личные накопления, так и кредитные). Сделали это под предлогом защиты от взлома личного интернет-кабинета. За то, что оператор вовремя не прекратил оказание услуг связи, он выплатит штраф в размере 600 тысяч рублей.