Стало известно, кто возглавит министерство туризма Хабаровского края

Александр Карев — опытный государственный служащий с экономическим образованием. Свою карьеру он начал еще при губернаторе Викторе Шпорте, став помощником вице-губернатора Сергея Щетнева. Затем он перешел в министерство строительства региона, где возглавил управление строительства объектов краевой и муниципальной собственности. После создания министерства туризма Карев стал заместителем руководителя ведомства.