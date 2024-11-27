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Стало известно, кто возглавит министерство туризма Хабаровского края

Временно исполняющим обязанности министра туризма Хабаровского края назначен Александр Карев.

Источник: Reuters

Временно исполняющим обязанности министра туризма Хабаровского края назначен Александр Карев. Ранее этот пост занимала Екатерина Пунтус, которая объявила об отставке.

Александр Карев — опытный государственный служащий с экономическим образованием. Свою карьеру он начал еще при губернаторе Викторе Шпорте, став помощником вице-губернатора Сергея Щетнева. Затем он перешел в министерство строительства региона, где возглавил управление строительства объектов краевой и муниципальной собственности. После создания министерства туризма Карев стал заместителем руководителя ведомства.

Екатерина Пунтус, покидая свой пост, отметила, что за три года работы в министерстве удалось реализовать амбициозные проекты и повысить привлекательность Хабаровского края как туристического региона.

Александр Карев, в свою очередь, продолжит работу на посту исполняющего обязанности министра туризма, чтобы обеспечить стабильность в развитии туризма в крае в переходный период.