Свыше десяти камер будут ловить нарушителей ПДД на перекрестке в Минске

В Минске на пересечении улиц Максима Богдановича и Широкой тестируется система, которая автоматически фиксирует проезд машинами перекрестка на красный свет, пишет агентство «Минск-Новости».
В результате тестирования ГАИ узнает, какие камеры на таких перекрестках лучше использовать и сколько их должно быть, а также какие участки необходимо контролировать.
Кроме того, сотрудники ГАИ выявляют в городе с помощью камер нарушения правил остановки и стоянки машин, в частности вблизи железнодорожного вокзала, на Немиге и в центре города.
Сообщается, что особое внимание в ходе мониторинга дорожной обстановки уделяется похищенным и угнанным транспортным средствам, автомобилям, водители которых скрылись с места происшествия либо лишены права управления.
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