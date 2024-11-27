Гигантский елочный шар, ажурные ели и рождественские звезды: Москву начали украшать к зимним праздникам

«В общей сложности в этом году установим свыше 4,5 тысячи световых декоративных конструкций. Особую атмосферу создадут главные символы праздника — около одной тысячи новогодних елей, которые украсят разноцветные шары и гирлянды. В настоящее время монтажные работы ведутся во всех административных округах, они будут завершены до 1 декабря», — отметил Петр Бирюков.