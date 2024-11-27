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Гигантский елочный шар, ажурные ели и рождественские звезды: Москву начали украшать к зимним праздникам

Более 4,5 тысячи световых декоративных конструкций украсят столицу к новогодним и рождественским праздникам. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В общей сложности в этом году установим свыше 4,5 тысячи световых декоративных конструкций. Особую атмосферу создадут главные символы праздника — около одной тысячи новогодних елей, которые украсят разноцветные шары и гирлянды. В настоящее время монтажные работы ведутся во всех административных округах, они будут завершены до 1 декабря», — отметил Петр Бирюков.

Две огромные арки, традиционно украшающие Манежную площадь и улицу Кузнецкий Мост, технически переоснастили. Годом ранее были модернизированы арочные конструкции на Тверской и Пушкинской площадях, в Новопушкинском сквере, Газетном и Камергерском переулках.

Пешеходные зоны Бульварного кольца оформляют световыми тоннелями и цифрами 2025, а в парке Победы на Поклонной горе уже установили гигантский елочный шар. Театральную площадь и Патриарший мост, как и в прошлом году, украсят ажурными арками и конструкциями в виде рождественских звезд.

По словам Петра Бирюкова, специалисты используют современное светодиодное оборудование. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях. В Москве устанавливают имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника.

За последние годы в городе сформирован достаточный запас праздничных элементов для украшения улиц. Все световые и декоративные конструкции многофункциональные. Их можно использовать многократно, меняя вид.