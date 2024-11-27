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В Башкирии придётся изменить геометрию дороги Баймак — Ургазы

Районную дорогу Баймак — Ургазы планируется отремонтировать в 2026 году. Об этом на пресс-конференции в «Башинформе» сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Виктор Жульков.

Источник: urgaza.ru

В минувшем тёплом сезоне в регионе, и особенно в Зауралье, произошли сильнейшие паводки. В результате разрушилась старая плотина рядом с этой дорогой. Средства Дорожного фонда нельзя использовать для ремонта гидротехнического сооружения, поэтому будет изменён план дороги, сказал замминистра. По его словам, проект сделают в 2025 году, ремонт — в 2026-м.

«Ургаза отнюдь не отрезана от транспортного сообщения, есть асфальтированная дорога в Баймак и Сибай, муниципалитет сделал и временную дорогу», — пояснил Виктор Жульков.

экономика