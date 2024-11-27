В Уфе появились две новые улицы

Махмут Гареев (23.07.1923 — 25.12.2019) — советский и российский военачальник, генерал армии, доктор военных и исторических наук, профессор. Он принимал участие в шести локальных войнах и вооружённых конфликтах, в том числе в Египте и Афганистане. До конца жизни активно работал, участвовал в различных международных и всероссийских конференциях. С инициативой присвоения имени генерала улице выступило региональное отделение Академии военных наук РФ.
Еще одна новая улица будет носить имя Башира Рамеева. Она располагается между улицами Сун-Ят-Сена и Степана Злобина. Протяженность — 800 метров.
Башир Рамеев — (01.05.1918 — 16.05.1994) — уроженец города Баймака. Советский учёный-изобретатель, разработчик первых советских ЭВМ (Стрела, Урал-1), доктор технических наук, лауреат Сталинской премии, участник Великой Отечественной войны.