В Уфе появились две новые улицы

Махмут Гареев (23.07.1923 — 25.12.2019) — советский и российский военачальник, генерал армии, доктор военных и исторических наук, профессор. Он принимал участие в шести локальных войнах и вооружённых конфликтах, в том числе в Египте и Афганистане. До конца жизни активно работал, участвовал в различных международных и всероссийских конференциях. С инициативой присвоения имени генерала улице выступило региональное отделение Академии военных наук РФ.