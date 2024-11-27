Светофоры не работают на перекрестке улиц Советская и Карла Либкнехта в Иркутске

В Иркутске отключили светофоры на пересечении двух центральных улиц. Как сообщили в пресс-службе администрации, устройства для регулирования движения вновь заработают после шести вечера.
— В связи с плановыми работами «Южных электрических сетей» до 18:00 отключены светофоры на перекрестке улиц Советская и Карла Либкнехта, — поделились в администрации.
На время отключения светофоров водителям стоит ориентироваться при проезде перекрестка на дорожные знаки и ПДД. А также проявлять повышенную бдительность.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области за минувшие сутки произошло 53 ДТП. Такой показатель вписывается в нормативы для этого времени года и не связан с ухудшением погодных условий.