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В Ростовской области выявили 12 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, ведется вакцинация

Жителям Ростовской области посоветовали как можно скорее привиться от гриппа.

Источник: Комсомольская правда

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Ростовской области с 18 по 24 ноября 2024 года оказалась на 28,7% ниже эпидпорога. Всего зарегистрировано более 12 тысяч случаев респираторных инфекций, говорится на сайте управления Роспотребнадзора.

— В указанный период диагностировали вирусы гриппа А (H1N1) 2009, аденовирусы, риновирусы, бокавирусы и сезонные коронавирусы, — отметили в Роспотребнадзоре.

Жителям Дона напомнили о продолжении предсезонной прививочной кампании. По области от гриппа уже вакцинировали 55% от численности населения.

Прививки особенно необходимы для людей часто болеющих простудными заболеваниями, имеющих проблемы с центральной, нервной, бронхо-легочной и сердечно-сосудистой системами. Иммунизация также требуется тем, у кого есть заболевания почек, сахарный диабет, болезнями обмена веществ и аутоиммунные заболевания.