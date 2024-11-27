В Ростовской области выявили 12 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, ведется вакцинация

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Ростовской области с 18 по 24 ноября 2024 года оказалась на 28,7% ниже эпидпорога. Всего зарегистрировано более 12 тысяч случаев респираторных инфекций, говорится на сайте управления Роспотребнадзора.