Что изменится в Беларуси с 1 декабря 2024: большие новогодние выходные с нюансом, штрафы автолюбителям, заморозка банковских кредитов и елочные базары

Новый год, как говорилось (и, конечно, ощущается!) стремительно и неотвратимо приближается. Оглянуться не успеешь — та самая заветная праздничная ночь, а загадывать желания по традиции нужно непосредственно около елки. Но сначала ее нужно где-то купить. Уже с 16 декабря, это понедельник, в Минске начнут работать елочные базары. О том, где откроется самый главный из них и ассортименте там — про все это рассказываем вот тут. К слову, на декабрь выпадает основной период Рождественского поста, что можно делать, а что нельзя в это время верующим — рассказываем вот тут.